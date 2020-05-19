Экономика

РБКРБКПутин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний. Речь идет о компаниях, занятых в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов.
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В Минэкономразвитии рассказали, кому кредит под зарплаты спишут полностью

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