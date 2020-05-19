Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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Телеканал 360°09:13
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В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
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Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Ремонт корабля «Маршал Шапошников» завершат во второй половине года

Ремонт корабля "Маршал Шапошников", который в будущем будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершится во второй половине 2020 года, тогда же начнутся его испытания, заявил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.
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Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Общество

Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила почти 250 интернет-ресурсов с фейковой курьерской доставкой товаров из интернет-магазинов, данные ресурсов направлены регистраторам доменных имен для дальнейшей блокировки, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 17:12
Общество

Собянин назвал число тяжело больных коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец 11:54
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Политика

Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
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Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Политика

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Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»

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На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
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Армия и оружие

В Азербайджане начались широкомасштабные оперативно-тактические учения

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Футбол

Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

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Футбол

Уткин раскритиковал ФИФА за отказ определять лучшего игрока года

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Piter.tv 09:48
Армия и оружие

В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России

В среду, 20 мая, в Москве, в Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференции состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
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Общество

Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня

Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
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Общество

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Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
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Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини.
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Здоровье

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
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Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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