Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
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Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

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Власти США рады, что премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавируса.
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