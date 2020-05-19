Экономика
РБКПутин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов
В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний. Речь идет о компаниях, занятых в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов.
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Максим Решетников: более 300 системообразующих предприятий обратились за кредитами на пополнение оборотных средств
Минэкономразвития Россиивчера в 15:25
«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Футбол
«Челси» продлил контракт с Кабальеро
«Челси» активировал опцию продления контракта с голкипером Вилли Кабальеро, сообщили британские СМИ.Соглашение вратаря с лондонским клубом должно было истечь в конце июня.
Soccer.ru вчера в 10:16
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
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Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»
Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.
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РИА Новости 02:29
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Количество тренерских ставок в сборной России может быть сокращено
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что в национальной команде может сократиться число тренерских ставок.
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Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru вчера в 11:10
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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
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Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей
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По итогам первого квартала доходы "Газпрома" от экспорта газа обвалились на 51,6% до $6,812 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Россия выходит из карантина по-западному
В любом случае есть некая рамка, набор критериев и по резервам регионального здравоохранения, и по эпидемиологическим показателям, из которого регионы исходят при снятии ограничений, указывает Кузнецов: именно эти прозрачные критерии определяют темп выхода из карантина, а регионам просто дана некоторая свобода действий.
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В России могут смягчить пенсионное законодательство
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Газета.Ru 03:58
Технологии
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От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
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Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30