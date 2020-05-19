Экономика

РБКРБКПутин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний. Речь идет о компаниях, занятых в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов.
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Футбольный клуб «Ростов» получил результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

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Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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