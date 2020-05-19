Экономика
РБКПутин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов
В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний. Речь идет о компаниях, занятых в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов.
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Максим Решетников: более 300 системообразующих предприятий обратились за кредитами на пополнение оборотных средств
Минэкономразвития Россиивчера в 15:25
«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 09:13
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Происшествия
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Московский Комсомолец Краснодар 04:27
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Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Цены на лимоны в России снизились уже на 30-40% от пика, достигнутого из-за коронавируса, и продолжат снижаться, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
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Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
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