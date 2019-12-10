Политика

РБКРБКПутин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Случай, о котором говорили Путин и Фадеев, имел место во время несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Тогда 25-летний Сергей Абаничев — участник акции — бросил в сторону сотрудника ОМОНа пластиковый стаканчик из-под газировки.
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Глава СПЧ: бросок стаканчиком в полицию не должен приводить в тюрьму

Московский Комсомолец09:04

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

РБК10:41

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

РИА Новости09:10

Фадеев: Судебные решения в отношении участников протестных акций в Москве должны быть соразмерны содеянному

Эхо Москвы10:15

Глава СПЧ: Брошенный в полицейского бумажный стаканчик не равен тюремному сроку

Фонтанка.Ру09:02

Глава СПЧ: за брошенный в полицейских стаканчик не должны сажать в тюрьму

Коммерсантъ09:01

Глава СПЧ считает, что брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку

Интерфакс - Россия08:17
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Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

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