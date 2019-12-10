Случай, о котором говорили Путин и Фадеев, имел место во время несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Тогда 25-летний Сергей Абаничев — участник акции — бросил в сторону сотрудника ОМОНа пластиковый стаканчик из-под газировки.

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

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