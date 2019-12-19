Общество

НТВНТВПутин рассказал, как повысить благосостояние россиян

Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян снижались в последние годы. Проблему, по мнению президента, надо решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

ТАСС19 декабря в 08:05

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБК19 декабря в 07:56

Путин рассказал, как улучшить благосостояние россиян

Телеканал 360°19 декабря в 07:39

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

РИА Новости19 декабря в 07:39

Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ru19 декабря в 07:33

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВ19 декабря в 07:20

Путин рассказал, когда начнется рост благосостояния россиян

Московский Комсомолец19 декабря в 07:16
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Политика

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
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СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что подтвердил минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя санкции в отношении "Северного потока-2".
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В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
Происшествия

В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, преступник нейтрализован.
РИА Новости 19 декабря в 11:10
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
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В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
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Шнуров и Сюткин обменялись уколами на «Голосе»

Бондиана и Пушкин в исполнении подопечных Полины Гагариной, остроты в адрес Шнурова от команды Валерия Сюткина, возрождение песни "Батарейка" участником коллектива Константина Меладзе и дань памяти Децлу от ученика Сергея Шнурова: "Газета.Ru" рассказывает о том, как завершился четвертьфинал нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 16:29
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Происшествия

Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы

Известия вчера в 03:33
Технологии

Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна

ToDay News Ufa 19 декабря в 11:33
Общество

20% россиян хотят взять кредит на новогодние подарки

Более 60% опрошенных намерены потратить на приобретение подарков до 10 тыс рублей, 22% респондентов хотят потратить до 20 тыс рублей, а более 20 тыс рублей потратят 12% россиян.
ГЛАС.RU 03:13
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков — швейцарская Allseas — приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК 03:44
Происшествия

Автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик под Волгоградом

Как пояснил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Коранухов, предварительно, в автобусе находились 57 граждан Узбекистана, следовавших в пункт пропуска на границе с Республикой Казахстан в Саратовскую область.
ТАСС 03:38
Футбол

«Когда нашёл работу». Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем

На своей странице в «Инстаграме» Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем.
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Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года

Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Российская газета 18 декабря в 21:00
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ вчера в 03:39
Футбол

Украинский футболист Зозуля объяснил своё фото с портретом Бандеры

Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля объяснил, почему в 2017 году сделал фото с шарфом, на котором изображён идеолог украинских националистов Степан Бандера.
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Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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Манчестер Сити - Лестер: когда и по какому каналу трансляция матча АПЛ

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Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие модели уходящего года.
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Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
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Бюджета Украины не хватило на декабрь

Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
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Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Дождь вчера в 15:26
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Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
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Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
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Трамп объявил о создании Космических войск США

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Появились первые изображения нового iPhone SE 2

В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Газета.Ru вчера в 01:07
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Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
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