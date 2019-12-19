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Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян снижались в последние годы. Проблему, по мнению президента, надо решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда
ТАСС19 декабря в 08:05
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