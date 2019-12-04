Президент РФ Владимир Путин отметил, что снижение реальных доходов граждан – это одна из проблем, которую необходимо решать. О том, как этого добиться, он сказал на пресс-конференции 19 декабря.

Политика «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме».

Политика В США заявили о разваливающейся военной технике России Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Общество Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».

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Происшествия В Колпино охотник ранил охранника газопровода Охотник начал стрелять по охранникам из карабина после того, как те попытались ему помешать охотиться в непосредственной близости от газопровода.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.