Общество

СолидарностьСолидарностьПутин ответил, как повысить благосостояние россиян

Президент РФ Владимир Путин отметил, что снижение реальных доходов граждан – это одна из проблем, которую необходимо решать. О том, как этого добиться, он сказал на пресс-конференции 19 декабря.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

ТАСС19 декабря в 08:05

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБК19 декабря в 07:56

Путин рассказал, когда начнется рост благосостояния россиян

Московский Комсомолец19 декабря в 07:16

Путин рассказал, как улучшить благосостояние россиян

Телеканал 360°19 декабря в 07:39

Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ru19 декабря в 07:33

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВ19 декабря в 07:20

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

РИА Новости19 декабря в 07:39
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Политика

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд

Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме».
РБК 05:10
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Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru 01:24
Политика

В США заявили о разваливающейся военной технике России

Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.
Lenta.ru 02:07
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Музыка

Зрители раскритиковали выступление подопечной Шнурова на шоу «Голос»

VSE42.RU 00:31
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Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
ТАСС 03:48
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Газета.Ru 04:11
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний

Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».
RT на русском 05:07
Футбол

Умер экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников

РБК вчера в 16:55
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Происшествия

В Колпино охотник ранил охранника газопровода

Охотник начал стрелять по охранникам из карабина после того, как те попытались ему помешать охотиться в непосредственной близости от газопровода.
Телеканал Санкт-Петербург 04:48
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 16 декабря в 13:02
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Футбол

Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес

Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 04:40
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Футбол

Слуцкий рассказал, почему принял предложение «Рубина»

Слуцкий, известный в России по работе с московским ЦСКА, объяснил, почему принял предложение «Рубина».
ProstoProSport 19 декабря в 13:35
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку

Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Discover24 18 декабря в 05:42
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия

В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта

Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
РБК 03:24
Космос

На околоземную орбиту выведен первый спутник Эфиопии

65-килограммовый космический аппарат стал первым спутником Эфиопии на околоземной орбите.
REGNUM 04:34
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Армия и оружие

Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы

Народные новости вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске

Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
WomanHit.ru вчера в 05:40
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
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Моуринью скептически высказался о назначении Артеты в «Арсенал»

Газета.Ru 05:11
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В Баку совершил экстренную посадку летевший в Москву самолет

Самолет Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в Баку. Авиалайнер выполнял рейс Гоа—Москва.
Коммерсантъ 05:17
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