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СолидарностьПутин ответил, как повысить благосостояние россиян
Президент РФ Владимир Путин отметил, что снижение реальных доходов граждан – это одна из проблем, которую необходимо решать. О том, как этого добиться, он сказал на пресс-конференции 19 декабря.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда
ТАСС19 декабря в 08:05
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