Политика
НТВПутин ответил критикам законопроекта о домашнем насилии
Владимир Путин призвал спокойно обсудить законопроект о домашнем насилии и разобраться, что написано в каждой его статье. Президент признался, что пока не читал сам законопроект, однако Валентина Матвиенко уже ознакомила его с документом.
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Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Армия и оружие
Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии
Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Политика
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Напоминая о долге, глава государства прокомментировал решение стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" три миллиарда долларов.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Политика
Путин не стал давать характеристику Зеленскому
Российский лидер Владимир Путин считает некорректным давать характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов.
Происшествия
На Алтае пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной
Политика
Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Игры
В Epic Games Store появились купоны
Главным нововведением свежего обновления стали купоны, которые теперь доступны в рамках специальных мероприятий магазина и которые можно применить при оформлении покупки.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу
Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
Общество
Михаил Исаев усомнился в данных опроса о жизни в Саратове
Михаил Исаев усомнился в озвученных данных социологического исследования. Сам опрос среди горожан проводился сотрудниками мэрии.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным
Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Спорт
РУСАДА оспорит санкции WADA в Спортивном арбитраже
Решение об обжаловании принято сегодня на заседании наблюдательного совета РУСАДА, сообщил журналистам глава наблюдательного совета агентства Александр Ивлев, передаёт RT.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Происшествия
Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»
Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Футбол
Анчелотти согласовал детали расторжения контракта с «Наполи»
Команда юристов итальянского тренера Карло Анчелотти договорилась о последних деталях расторжения контракта с «Наполи».