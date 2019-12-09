Политика

НТВНТВПутин ответил критикам законопроекта о домашнем насилии

Владимир Путин призвал спокойно обсудить законопроект о домашнем насилии и разобраться, что написано в каждой его статье. Президент признался, что пока не читал сам законопроект, однако Валентина Матвиенко уже ознакомила его с документом.
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Путин сообщил о «смешанном» отношении к законопроекту о домашнем насилии

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«Я тоже против домашнего насилия. Но нужен ли закон»: Путин добавил вопросов к скандальному законопроекту

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Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Lenta.ru06:53
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Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Армия и оружие

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Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
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В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

ТАСС 08:55
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
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Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
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От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
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Российский лидер Владимир Путин считает некорректным давать характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов.
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Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
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Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Epic Games Store появились купоны

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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

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Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
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Решение об обжаловании принято сегодня на заседании наблюдательного совета РУСАДА, сообщил журналистам глава наблюдательного совета агентства Александр Ивлев, передаёт RT.
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