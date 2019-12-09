Владимир Путин призвал спокойно обсудить законопроект о домашнем насилии и разобраться, что написано в каждой его статье. Президент признался, что пока не читал сам законопроект, однако Валентина Матвиенко уже ознакомила его с документом.

Общество СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».

Армия и оружие Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.

Биатлон Логинов высказался о провальном мужском спринте Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.

Политика От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.

Политика Путин не стал давать характеристику Зеленскому Российский лидер Владимир Путин считает некорректным давать характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов.

Политика Путин рассказал об индексации пенсий Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Игры В Epic Games Store появились купоны Главным нововведением свежего обновления стали купоны, которые теперь доступны в рамках специальных мероприятий магазина и которые можно применить при оформлении покупки.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Общество Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.

Спорт РУСАДА оспорит санкции WADA в Спортивном арбитраже Решение об обжаловании принято сегодня на заседании наблюдательного совета РУСАДА, сообщил журналистам глава наблюдательного совета агентства Александр Ивлев, передаёт RT.

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.