"Что касается этой критики, критики слева, со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно", - признался президент. Путин напомнил, что "в ходе голосования в Госдуме в основном фракция КПРФ воздержалась, не призывала голосовать против [поправок в конституцию]".

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

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