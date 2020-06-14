Политика
ТАССПутин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
"Что касается этой критики, критики слева, со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно", - признался президент. Путин напомнил, что "в ходе голосования в Госдуме в основном фракция КПРФ воздержалась, не призывала голосовать против [поправок в конституцию]".
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Общество
В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы
Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
Киноафиша России 03:23
Происшествия
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 03:34
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Российская гимнастка поделилась с поклонниками откровенными фото
Российская гимнастка Анастасия Татарева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала несколько откровенных фотографий.
Discover24 03:21
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Происшествия
СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково
Известия вчера в 12:32
Армия и оружие
В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывают версию комплекса ПВО "Тор-М2", способную плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
Газета.Ru 02:54
Игры
Sony представила приставку PlayStation 5
Дизайн новой приставки PlayStation 5 показала компания Sony 11 июня на презентации The Future of Gaming.
ИА Красная Весна 12 июня в 05:26
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Здоровье
Стало известно, когда в регионе возобновят плановую госпитализацию
Постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. Планово госпитализировать в стационары начнут с 20 июня.
РБК Калининград 02:34
Общество
В Кузбассе выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусом
Всего в регионе медицинскую помощь получают 657 пациентов с диагнозом COVID-19.
Правоохранительный портал Кузбасса 00:32
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Здоровье
Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками
Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Происшествия
Армения выдала россиянина, разыскивавшегося за крупное мошенничество
Армения выдала россиянина, разыскивавшегося за мошенничество почти на 800 тыс. рублей.
ТАСС 03:01
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Общество
В Абхазии разрешили культурные и спортивные массовые мероприятия
Власти Абхазии после трехмесячного карантина сняли запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также на работу стоматологических клиник с понедельника.
ТАСС 03:15
Политика
Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Финансы
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта.
ТАСС 03:28
Энергетика
Утром 15 июня цены на нефть существенно снизились
С начала торгов 15 июня цены на нефть снизились по отношению к уровню закрытия бирж на прошлой неделе.
Вести Подмосковья 02:56
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 13 июня в 18:37