Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов. 20

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано. 424

Религия Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова. 1,5K

Происшествия На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области. 1

Армия и оружие Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.

Космос Новые измерения расстояний в космосе бросают вызов современной модели Вселенной Новые, высокоточные измерения космических расстояний, проведенные международным коллективом ученых при помощи радиотелескопов, значительно повышают вероятность того, что теоретикам придется пересмотреть «стандартную модель», описывающую фундаментальные основы устройства Вселенной.

Общество «Напоминает дела Дрейфуса и Бейлиса». Обращение деятелей мировой культуры к комиссару Совета Европы в поддержку Юрия Дмитриева Сегодня «Новая газета» публикует обращение выдающихся современных европейских писателей, Нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Светланы Алексиевич и лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Космос НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции. 11