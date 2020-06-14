Политика
RT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Футбол
Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»
Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин займет пост заместителя спортивного директора петербургского футбольного клуба.
Peterburg2.ru 09:59
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В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
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Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов.
Комсомольская правда вчера в 16:11
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Армия и оружие
Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности
В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Космос
Новые измерения расстояний в космосе бросают вызов современной модели Вселенной
Новые, высокоточные измерения космических расстояний, проведенные международным коллективом ученых при помощи радиотелескопов, значительно повышают вероятность того, что теоретикам придется пересмотреть «стандартную модель», описывающую фундаментальные основы устройства Вселенной.
AstroNews.ru 12 июня в 05:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна выписали из больницы
Говорит Москва 08:20
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Общество
Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован с коронавирусом
Главу Сургута Вадима Шувалова госпитализировали с коронавирусом.
Znak.com 02:00
Происшествия
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:26
Общество
«Напоминает дела Дрейфуса и Бейлиса». Обращение деятелей мировой культуры к комиссару Совета Европы в поддержку Юрия Дмитриева
Сегодня «Новая газета» публикует обращение выдающихся современных европейских писателей, Нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Светланы Алексиевич и лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.
Новая газета 06:10
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Общество
Новая вспышка в Пекине: коронавирус обнаружен в лососе
В Китае врачи зарегистрировали самый большой за два месяца прирост пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 10:34
Армия и оружие
Турция намерена создать две военные базы в Ливии
Деловое.ТВ 05:10
Космос
НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба
Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 11 июня в 16:53
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:51
Общество
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
Кино
Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 12 июня в 07:32