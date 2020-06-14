Политика
RT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
Читать в источнике
Оценить6,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Общество
Со дна Невы подняли полковую пушку времен Великой Отечественной войны
В Кировском районе Ленинградской области торжественного подняли со дна Невы полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года.
Известия 11:13
Происшествия
Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
Известия 12 июня в 18:24
Общество
В ПФР продолжают выплаты гражданам России на детей в связи с пандемией
Москва, 14 июня 2020, 10:17 — REGNUM В Пенсионном фонде России (ПФР) продолжается прием заявлений граждан на новые денежные выплаты, проводимые в связи пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:17
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Кино
Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»
Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
Актуальные Новости вчера в 04:34
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
Lenta.ru 09:15
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 12 июня в 07:39
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Экономика
Бизнес просит устранить коллизию с ОКВЭД для получения господдержки
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой устранить правовую коллизию, из-за которой предприятия с трёхзначным кодом ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не могут получить господдержку.
Парламентская газета вчера в 09:11
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц
Экспресс газета 11:56
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Общество
Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем
Газета.Ru 05:43
Игры
В трейлере Everspace 2 показали сражение космических кораблей
Разработчики Everspace 2 обещают предложить геймерам в значительной мере проработанный виртуальный мир с увлекательными сражениями, интересной и яркой историей, а также существенными улучшениями для космических кораблей.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Культура
У Чимина появились новые татуировки
Большое внимание привлекли снимки Чимина (Jimin). Внимательные поклонники заметили, что на его теле появились новые татуировки.
Popcake 12:55
Футбол
Саленко выступил против конфликта России и Украины
Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что происходит в семье телеведущего после трагедии
Московский Комсомолец 09:22
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Приставка должна стать новой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony показала первые игры для PlayStation 5, сообщает РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11 июня в 23:41