Политика

RT на русскомRT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

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Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества

Известия07:26

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Lenta.ru09:10

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

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Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

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Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Вести.Ru06:41
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Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

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25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
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В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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Федотов: «Кокорин вышел в хорошей форме после самоизоляции»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает, что форвард Александр Кокорин хорошо выглядит во время подготовки к возобновлению чемпионата России.
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Ксения Собчак публично оскорбила Тимати

Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
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В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

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Происшествия

На акции против расизма в Париже начались беспорядки

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Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм

Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Пропавшая во время марафона спортсменка умерла от теплового удара под Одессой

В Одессе скончалась спортсменка, которая пропала во время марафона «Ультра-Трейл Куяльник».
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Происшествия

В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов

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Экономика

Эксперты назвали основной драйвер роста экспорта мяса из России

Эксперты обратили внимание на рост экспорта из России в первом квартале 2020 года: «Вывоз мяса и мясопродуктов продолжил расти почти двузначными темпами».
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«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
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Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
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Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами

Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами Клиенты, привыкшие за два месяца самоизоляции к онлайн-обслуживанию, после снятия большинства ограничений постепенно возвращаются в отделения банков.
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В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы

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Все, что нужно сделать, должно быть сделано раз и навсегда.
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Хоккей

«Матч ТВ» призвал голосовать по поправкам в Конституцию, использовав сюжет финала хоккейной Олимпиады

Российский федеральный канал «Матч ТВ» призвал зрителей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
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Вышел первый трейлер ремейка Mafia

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СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн

В рамках расследования дела Белгазпромбанка около 150 картин общей стоимостью в $20 млн изъяты и приобщены к делу, сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».
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Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тыс. рублей

Специалисты «Российской газеты» изучили отечественный авторынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
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Телескоп обсерватории «Спектр-РГ» впервые осмотрел все небо

Ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне (на энергиях ниже 2 кэВ) - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT.
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В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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