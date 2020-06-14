Политика
RT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Политика
Путин прокомментировал события в США
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
Федотов: «Кокорин вышел в хорошей форме после самоизоляции»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает, что форвард Александр Кокорин хорошо выглядит во время подготовки к возобновлению чемпионата России.
Евро-футбол.ру 15:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Шоу-бизнес
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Происшествия
На акции против расизма в Париже начались беспорядки
Ореанда-Новости вчера в 12:40
Общество
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:00
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Происшествия
Пропавшая во время марафона спортсменка умерла от теплового удара под Одессой
В Одессе скончалась спортсменка, которая пропала во время марафона «Ультра-Трейл Куяльник».
Регион online 16:24
Экономика
Эксперты назвали основной драйвер роста экспорта мяса из России
Эксперты обратили внимание на рост экспорта из России в первом квартале 2020 года: «Вывоз мяса и мясопродуктов продолжил расти почти двузначными темпами».
ИА Красная Весна 16:11
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru 15:24
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами
Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами Клиенты, привыкшие за два месяца самоизоляции к онлайн-обслуживанию, после снятия большинства ограничений постепенно возвращаются в отделения банков.
Коммерсантъ 18:00
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Коммерсантъ вчера в 21:30
Футбол
Фабрегас: «Если расистов нужно сажать в тюрьму — отправим их в тюрьму»
Все, что нужно сделать, должно быть сделано раз и навсегда.
Sport24.ru 17:38
Хоккей
«Матч ТВ» призвал голосовать по поправкам в Конституцию, использовав сюжет финала хоккейной Олимпиады
Российский федеральный канал «Матч ТВ» призвал зрителей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Bookmaker-ratings.ru 14:49
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Общество
СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн
В рамках расследования дела Белгазпромбанка около 150 картин общей стоимостью в $20 млн изъяты и приобщены к делу, сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».
Коммерсантъ 17:54
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тыс. рублей
Специалисты «Российской газеты» изучили отечественный авторынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
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Космос
Телескоп обсерватории «Спектр-РГ» впервые осмотрел все небо
Ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне (на энергиях ниже 2 кэВ) - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT.
Российская газета 11 июня в 03:05
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56