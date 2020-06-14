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Политика Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».

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