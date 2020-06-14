Политика

RT на русскомRT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

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Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

РИА Новости15:24

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

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Lenta.ru09:10

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

ТАСС08:00

Путин ответил на критику поправок к Конституции

RT на русском15:50

Поправки 1 июля 2020 года сравнили с брежневской Конституцией и референдумом о ликвидации СССР

Московская газетавчера в 14:47
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Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске

Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
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В ФРС спрогнозировали уровень безработицы в США

Вашингтон, 14 июня 2020, 23:39 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в эфире телеканала CBS.
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Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru 18:59
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Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова сообщила, что в после перехода на режим самоизоляции интернет-трафик по Ленинградской области вырос в четыре раза, и в два раза выросла нагрузка на инфраструктуру сервисов госуслуг.
ComNews.ru 19:30
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Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».
RT на русском 19:51
Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
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Единоборства

Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC

Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Составлена первая карта камнепадов на Луне

Портал Поиск 12 июня в 13:52
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

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Политика

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Экономика

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными

Банки будут вынуждены взимать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру, а также могут сократить или отменить программы лояльности, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг).
Известия 18:09
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Спорт

Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru 11:57
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
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Медики Сыктывкара помогут коллегам из Воркуты в борьбе с коронавирусом

Около 50 врачей из Сыктывкара приедут в Воркуту, чтобы помощь местным медикам в борьбе с распространением коронавируса.
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В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
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Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился

Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
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Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

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Экономика

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
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Путин прокомментировал события в США

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Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов

Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
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В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

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При стрельбе в Атланте погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
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