Политика

RT на русскомRT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

РИА Новости15:24

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

РБК08:51

Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества

Известия07:26

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

ТАСС08:00

Путин объяснил, почему поправки не ведут к «диктатуре»

Комсомольская правда07:44

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Lenta.ru09:10

Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Вести.Ru06:41
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

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Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
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Саленко выступил против конфликта России и Украины

Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
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Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
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Испания откроет восточную границу с Европой раньше срока

Испания перенесла открытие границ с большинством стран Шенгенской зоны на 21 июня ‒ на 10 дней раньше запланированного срока, сообщает Reuters.
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Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двух сахалинцев

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Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
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Marvel наметила перезапуск Железного человека

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Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

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Коммерсантъ 04:52
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Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
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На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
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Туркменистан отмечает Всемирный день донора крови

Ежегодно 14 июня вместе с мировым сообществом Туркменистан отмечает Всемирный день донора крови.
Turkmenportal 12 июня в 11:01
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Игры

Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Детали проекта появятся в следующем месяце. Известно, что события игры будут происходить в мире ролевых игр World of Darkness.
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На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Атланте

Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
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Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
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Кино

Новый фильм Дэвида Финчера выйдет в октябре

Байопик об известном сценаристе выйдет в октябре 2020 года. Точная дата станет известна позднее.
Piter.tv вчера в 08:25
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Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
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Армия и оружие

Киев назвал убийство главы Народной милиции ЛНР в 2017 году местью за Ил-76

Убийство главы управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в 2017 году стало местью за сбитый военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.
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В Армении полиция задержала 252 участников оппозиционной акции

В Армении полиция задержала 252 участников акции, организованной в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, пишет "Интерфакс".
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В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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