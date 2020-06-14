Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.

Путин ответил на критику поправок к Конституции

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