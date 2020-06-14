Политика
RT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Поправки 1 июля 2020 года сравнили с брежневской Конституцией и референдумом о ликвидации СССР
Московская газетавчера в 14:47
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Трамп подберет новый лозунг для избирательной кампании
Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
Известия 10:07
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия вчера в 22:41
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
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Происшествия
Подросток-пассажир получил травмы при ДТП в Тымовском районе
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 32-летний водитель без прав, управляя автомобилем Toyota Town Ace, двигался в восточном направлении по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский .
АСТВ 20:49
Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
Общество
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Режиссер Марюс Вайсберг прокомментировал претензии экс-главы ВДВ Владимира Шаманова к его ролику, в котором певец Филипп Киркоров изображает десантника.
Московский Комсомолец 10:38
Общество
Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня
В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель выписалась из роддома
Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
StarHit.ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
Экономика
Крупный налоговый вычет могут оформить россияне
Федеральная налоговая служба (ФНС) поделилась разъяснениями Минфина касательно имущественного налогового вычета, оформить который может каждый россиянин, и вернуть до 260 тысяч рублей.
Shraibikus News 15:59
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека
Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 05:43
Авто
Концерн FCA выиграл дело против Mahindra за копирование дизайна Jeep
Mahindra больше не может продавать свой маленький внедорожник Roxor в Соединенных Штатах из-за того, что Комиссия по международной торговле поддержала решение судьи США о том, что дизайн маленького внедорожника практически полностью копирует Jeep Wrangler.
CarsWeek.ru вчера в 03:53
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33
Армия и оружие
В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Наука
Учеными представлена новейшая техника прослушивания
МедиаПоток 05:06
Общество
В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка
В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.
РБК 20:17
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru вчера в 06:40
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 13:42
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01