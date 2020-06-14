Политика

RT на русскомRT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Путин ответил на критику поправок к Конституции

RT на русском15:50

Поправки 1 июля 2020 года сравнили с брежневской Конституцией и референдумом о ликвидации СССР

Московская газетавчера в 14:47

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

РБК08:51

Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Lenta.ru09:10

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

ТАСС08:00

Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Вести.Ru06:41

Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

РИА Новости15:24
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Трамп подберет новый лозунг для избирательной кампании

Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
Известия 10:07
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Авто

С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений

Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
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Общество

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия вчера в 22:41
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
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Происшествия

Подросток-пассажир получил травмы при ДТП в Тымовском районе

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 32-летний водитель без прав, управляя автомобилем Toyota Town Ace, двигался в восточном направлении по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский .
АСТВ 20:49
Происшествия

В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
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Общество

Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ

Режиссер Марюс Вайсберг прокомментировал претензии экс-главы ВДВ Владимира Шаманова к его ролику, в котором певец Филипп Киркоров изображает десантника.
Московский Комсомолец 10:38
Общество

Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня

В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
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Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель выписалась из роддома

Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
StarHit.ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью

Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
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Экономика

Крупный налоговый вычет могут оформить россияне

Федеральная налоговая служба (ФНС) поделилась разъяснениями Минфина касательно имущественного налогового вычета, оформить который может каждый россиянин, и вернуть до 260 тысяч рублей.
Shraibikus News 15:59
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека

Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 05:43
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Авто

Концерн FCA выиграл дело против Mahindra за копирование дизайна Jeep

Mahindra больше не может продавать свой маленький внедорожник Roxor в Соединенных Штатах из-за того, что Комиссия по международной торговле поддержала решение судьи США о том, что дизайн маленького внедорожника практически полностью копирует Jeep Wrangler.
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Здоровье

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33
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Армия и оружие

В России разрабатывается водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2»

В России разрабатывается версия комплекса ПВО "Тор-М2", умеющая плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
РИА Новости 20:07
Наука

Учеными представлена новейшая техника прослушивания

МедиаПоток 05:06
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Общество

В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка

В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 13:42
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Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
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Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
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