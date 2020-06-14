Политика

RT на русскомRT на русскомПутин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Путин ответил на критику поправок к Конституции

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Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

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Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции

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Финансы

Акции российских компаний

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По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми.
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Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

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В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
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РИА Новости вчера в 19:04
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Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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В Турции из-за землетрясения рухнула наблюдательная башня жандармерии

В результате землетрясения на востоке Турции, которое произошло 14 июня, пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
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Общество

ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату

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Marvel наметила перезапуск Железного человека

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