Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.

Наука Китайские соления могут предотвратить кариес Выявленный в китайских соленьях штамм Lactobacilli (L. plantarum K41) уменьшает на 98,4% количество вредных микроорганизмов рода стрептококков.

Экономика Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.

Общество По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн. 3

Финансы Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).

Шоу-бизнес Волочкова устроила Борисовой балетный «ад» В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам. 10

Происшествия На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми. 1

Энергетика Brent подешевела до $37,65 за баррель К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. 34

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. 129

Общество Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. 140

Происшествия В Турции из-за землетрясения рухнула наблюдательная башня жандармерии В результате землетрясения на востоке Турции, которое произошло 14 июня, пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Общество Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении. 15

Общество ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки. 30

Авто В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников 13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня. 4

Здоровье Названы напитки, улучшающие сон Теплое молоко, выпитое перед сном, содержит аминокислоту триптофан, повышающую уровень серотонина в крови. 3

Экономика Бизнес попросил помочь поставщикам системообразующих компаний Крупные компании попросили правительство помочь не только системообразующим компаниям, но и их поставщикам, а также увеличить лимит кредитов для группы компаний.

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. 3