Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Религия Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова. 1,3K

Космос Toyota запатентовала луноход в России Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года. 2

Политика Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса. 64

Игры EA анонсировала Star Wars Squadrons В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что EA анонсировала Star Wars Squadrons. 2

Финансы Рубль после праздников снова начнет укрепляться Специально для "Российской газеты" Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями, дал прогноз по рублю и объяснил, как события в США помогают российской валюте укрепляться: - Федеральная резервная система США ожидает, что ВВП Штатов упадет на 6,5 процентов.

Общество Новая волна тепла придет в европейскую часть России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости". 43

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Авто Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 159

Здоровье Собянин рассказал о снятии ограничений в столице О возобновлении жизненно важных проектов, печальной статистике мая и шторме, который уже позади, Сергей Собянин рассказал в интервью "России 1". Уникальный по оснащению Центр хирургии верхних конечностей создан на базе больницы имени Юдина.

Хоккей Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.