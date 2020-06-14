Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
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Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Lenta.ru09:10

Путин назвал поправки к Конституции шагом к демократизации общества

Коммерсантъ07:01

Путин объяснил, почему поправки не ведут к «диктатуре»

Комсомольская правда07:44

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

РИА Новости07:26

Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества

Известия07:26

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

ТАСС08:00

Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Вести.Ru06:41
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Кино

Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли

Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru 01:35
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,7K
Общество

В Санкт-Петербурге частично затопило временный госпиталь «Ленэкспо»

По ее данным, затопило третий пост, вода подступает к кроватям. До этого в госпитале обвалился потолок.
Znak.com 06:54
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Космос

Toyota запатентовала луноход в России

Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
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Политика

Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он.
Российская газета 06:10
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Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
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Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что EA анонсировала Star Wars Squadrons.
Piter.tv 08:00
2
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,5K
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
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Наука

Ученые выяснили, какой цвет волос продлевает жизнь

Новое исследование ученых показало, что имеется связь между цветом волос и количеством прожитых лет.
Газета DAILY 07:34
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1K
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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Финансы

Рубль после праздников снова начнет укрепляться

Специально для "Российской газеты" Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями, дал прогноз по рублю и объяснил, как события в США помогают российской валюте укрепляться: - Федеральная резервная система США ожидает, что ВВП Штатов упадет на 6,5 процентов.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Политика

"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина

Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 07:59
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Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru вчера в 11:55
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Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Афиша Daily 12 июня в 06:23
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Здоровье

Собянин рассказал о снятии ограничений в столице

О возобновлении жизненно важных проектов, печальной статистике мая и шторме, который уже позади, Сергей Собянин рассказал в интервью "России 1". Уникальный по оснащению Центр хирургии верхних конечностей создан на базе больницы имени Юдина.
Вести.Ru 07:24
Хоккей

Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Происшествия

Десятый больной умер от коронавируса в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрировали десятую смерть пациента с подтвержденным COVID-19.
Обозреватель Врн 05:36
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

Фанаты Star Citizen пожертвовали на разработку игры более $300 млн — космический симулятор финансово поддержали 2,7 млн игроков.
CyberSport.ru 05:39
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Здоровье

Коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей

Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 14 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
Zabnews.ru 07:35
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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