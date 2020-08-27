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RT на русском
RT на русском

Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.В источнике
Владимир Путин
На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
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Дождь

Вторая вакцина в сентябре, операция спецслужб Украины и США с россиянами. Главное из интервью Путина

Дождь08:21
Говорит Москва

Владимир Путин назвал безвредной российскую вакцину от коронавируса

Говорит Москва07:45
РИА Новости

Путин заявил о строгом соответствии законам испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новости07:07
RT на русском

Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

RT на русском07:13
Известия

Путин рассказал о регистрации вакцины от коронавируса

Известия07:09
REGNUM

Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса

REGNUM07:20
Российская газета

Президент ответил критикам вакцины от коронавируса

Российская газета08:02

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Ведомости04:28
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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«Ночь кино» в Ульяновской области проведут на 50 площадках

В этом году ульяновцам в рамках акции продемонстрируют три кинокартины отечественного производства: комедию «Холоп», спортивную мелодраму «Лед-2» и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4».
Первый ульяновский портал09:00

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
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