Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса
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Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.В источнике
На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
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