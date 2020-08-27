Путин ответил на критику российской вакцины от коронавируса
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в строгом соответствии с российским законодательством, и это соответствует мировой практике и нормативному регулированию, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
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