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Rambler News Service
Rambler News Service

Путин ответил на критику российской вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в строгом соответствии с российским законодательством, и это соответствует мировой практике и нормативному регулированию, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
Владимир Путин
На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
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Говорит Москва

Владимир Путин назвал безвредной российскую вакцину от коронавируса

Говорит Москвавчера в 07:45
Москва 24

Российская вакцина от коронавируса безвредна – Путин

Москва 24вчера в 07:24
Российская газета

Президент ответил критикам вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 08:02
RT на русском

Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 07:13
Известия

Путин рассказал о регистрации вакцины от коронавируса

Известиявчера в 07:09
РИА Новости

Путин заявил о строгом соответствии законам испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 07:07
REGNUM

Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса

REGNUMвчера в 07:20

Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБКвчера в 11:54
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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