Политика

РБКРБКПутин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
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Путин согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы

ТАСС13:41

Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

РБК13:54

Путин согласен обсудить предложенные КПРФ изменения в законодательство

РЕН ТВ13:49

Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть предложения по усовершенствованию выборных инструментов

Эхо Москвы14:00

Путин согласился рассмотреть идеи КПРФ о совершенствовании избирательной системы

ТК Звезда14:15

Путин выразил готовность обсудить идеи Зюганова про выборы

Росбалт14:08

Путин на встрече с Зюгановым обсудил совершенствование политической системы

МИР 2414:09
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Энергетика

В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru 14:02
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
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В продажу поступит смартфон Honor Play 3

Дни24 вчера в 18:01
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Политика

В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Происшествия

Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии

Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту

Кирилл Логинов, отчим форварда Александра Кокорина, наехал на ногу журналисту возле ИК-4 города Алексеевка, сообщает Sport24.
Евро-футбол.ру 02:06
Шоу-бизнес

Ксении Собчак подарили сертификат на роды

К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.
Wday.ru вчера в 09:34
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Армия и оружие

ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

РИА Новости 12:15
Политика

США привели в полную боевую готовность свои войска

Absolut TV 13:16
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Происшествия

Депутат умер сразу после заседания в Перми

В Пермском крае депутат Законодательного собрания Александр Шалаев умер сразу после заседания комитета по социальной политике.
Газета.Ru 14:15
Футбол

Лион — Зенит 1:1

Pravda.Ru 13:51
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Политика

Лукашенко решил помириться с американцами

Белоруссия и США достигли договоренности о возвращении послов 17 сентября Минск посетил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
Lenta.ru 14:18
Политика

Россия и Украина размораживают переговоры о будущем Донбасса

Что будет обсуждать контактная группа В среду, 18 сентября, в Минске во второй раз за последний месяц соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), состоящая из представителей России, Украины и самопровозглашенных республик.
РБК 13:18
Общество

Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное

Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 14 сентября в 18:30
Футбол

Лига чемпионов. Дортмундская «Боруссия» дома примет «Барселону»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Уже известны стартовые составы.
Бомбардир.ру 14:32
Общество

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром

В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Общество

Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова

РБК 08:39
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Смартфон Google Pixel 4 XL 5G заметили в Сети

В Сети заметили смартфон Google Pixel 4 XL 5G. Устройство появилось в базе данных известного во всем мире бенчмарка GeekBench.
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Экономика

Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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