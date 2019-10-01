Политика
ИзвестияПутин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Небольшой инцидент произошел возле президентского дворца в Армении, до заседания Высшего евразийского экономического совета. Журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы российскому лидеру Владимиру Путину после фотографирования.
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Автоспорт
Марко: Нехорошо, что в Ferrari манипулировали стратегией
В Ferrari действительно хотели поменять гонщиков местами, но Феттель намеренно этому препятствовал.
F1news.ru 08:15
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Происшествия
Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился
В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.
Lenta.ru 06:22
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Экономика
Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти»
По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.
Коммерсантъ 07:36
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
В начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий.
Коммерсантъ вчера в 14:41
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом»: начались продажи
УАЗ «Патриот» с «автоматом» доступен в четырех комплектациях — «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I — по цене от 1,03 млн рублей без учета акций и специальных предложений, сообщает пресс-служба УАЗа.
SpeedMe 04:52
Происшествия
Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ
В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
Политика
Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Единоборства
Боец UFC изменил мнение о Хабибе Нурмагомедове после его боя с Порье
«Увидев, что Нурмагомедов сделал с Порье, я подумал, что Тони будет очень трудно победить его», - добавил Ли.
Замана 08:37
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Спорт
Глава РУСАДА оценил шансы на отстранение России от двух Олимпиад
Очередной допинговый скандал может привести к тому, что российских спортсменов не допустят к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине в 2022-м.
KM.ru 08:58
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Общество
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг
Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
Известия 07:12
Общество
Краснодар хочет вернуть землю «Сафари-парка» как незаконно отчужденную
Мэрия Краснодара намерена вернуть землю "Сафари-парка" как незаконно отчуждённую территорию общего пользования, заявил журналистам глава города Евгений Первышов.
РИА Новости 06:55
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Гаджеты
Стартовали продажи новой топовой версии Honor 9X
В Китае начались продажи новой версии очень популярного смартфона Honor 9X.
iXBT.com вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Газета.Ru 04:08
Происшествия
Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма
Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.
Полит.ру 08:30
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
Медпульс 07:51
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30