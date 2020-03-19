Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства. Свою оценку лидер страны дал в интервью журналисту Андрею Ванденко в проекте агентства ТАСС.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.

Общество В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса 17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.

Финансы Банк Англии снизил ставку до 0,1% Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Футбол Мамаев рассказал о переезде из России На вопрос, смогло бы семейство Мамаевых переехать в другую страну, Павел ответил, что переезд уже запланирован, но подчеркнул, что всему свое время, поэтому примерных дат возможного отъезда из России футболист не обозначил.

Общество «Коронавирусу и не снилось»: доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями Люди из разных стран рассказали в "Прямом эфире" рассказали, что во время пандемии коронавируса происходит у них, лидер ЛДПР – о ситуации в Госдуме, а доктор Александр Мясников назвал условия для скорейшей победы над COVID-19.

Здоровье Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации для людей старше 60 лет в связи с угрозой распространения коронавируса.