Политика
Lenta.ruПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства. Свою оценку лидер страны дал в интервью журналисту Андрею Ванденко в проекте агентства ТАСС.
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Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
Здоровье
Раскрыт секрет успеха Южной Кореи в борьбе с эпидемией коронавируса
Южной Корее удалось резко сбить темпы распространения коронавируса COVID-19 благодаря массовой программе тестирования граждан.
Политика
Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом
Культура
«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года
Видеосервис "Кинопоиск HD", принадлежащий "Яндексу", покажет сериал "Сердечный приступ", снятый по одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря, пишут "Ведомости".
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В России может появиться новая форма занятости на фоне коронавируса
В России могут ввести новую форму неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета «Известия».
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Общество
Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы
Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Финансы
Банк Англии снизил ставку до 0,1%
Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Музыка
Организаторы отменили «Евровидение-2020»
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Футбол
Мамаев рассказал о переезде из России
На вопрос, смогло бы семейство Мамаевых переехать в другую страну, Павел ответил, что переезд уже запланирован, но подчеркнул, что всему свое время, поэтому примерных дат возможного отъезда из России футболист не обозначил.
Общество
«Коронавирусу и не снилось»: доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями
Люди из разных стран рассказали в "Прямом эфире" рассказали, что во время пандемии коронавируса происходит у них, лидер ЛДПР – о ситуации в Госдуме, а доктор Александр Мясников назвал условия для скорейшей победы над COVID-19.
Футбол
БАТЭ сенсационно проиграл в первом туре
Шоу-бизнес
Елена Темникова ввела в щеки жир с живота
Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться
Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации для людей старше 60 лет в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к борьбе с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем отношении к неготовности стран Запада бороться с распространением эпидемии коронавирусной инфекции, которая приведет к коренным изменениям на мировой арене.