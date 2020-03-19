Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства. Свою оценку лидер страны дал в интервью журналисту Андрею Ванденко в проекте агентства ТАСС.
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Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."

Царьград05:13

Путин ответил на юмор Галкина. «Человек без должности»

URA.Ru07:16

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Lenta.ru10:17

«Может шутить как угодно»: Путин ответил на остроты Галкина

ТВ Центр06:28

Путин прокомментировал шутку Максима Галкина о нем

MOS.news03:29

Владимир Путин о Максиме Галкине: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно»

StarHit.ru10:00

Путин ответил на шутку Галкина

Piter.tv11:38
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Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС 11:24
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
Обзор газет 05:50
Здоровье

Раскрыт секрет успеха Южной Кореи в борьбе с эпидемией коронавируса

Южной Корее удалось резко сбить темпы распространения коронавируса COVID-19 благодаря массовой программе тестирования граждан.
Труд 12:17
Политика

Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Российская газета 11:49
Культура

«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года

Видеосервис "Кинопоиск HD", принадлежащий "Яндексу", покажет сериал "Сердечный приступ", снятый по одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря, пишут "Ведомости".
Ruposters.ru 10:21
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

В России может появиться новая форма занятости на фоне коронавируса

В России могут ввести новую форму неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета «Известия».
RT на русском 01:56
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Общество

Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 04:27
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета 08:45
Хоккей

Хоккеист Задоров не вернётся в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Pravda.Ru 07:38
Финансы

Банк Англии снизил ставку до 0,1%

Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 11:39
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Музыка

Организаторы отменили «Евровидение-2020»

62инфо вчера в 16:41
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 17 марта в 10:36
Технологии

Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Astera 11:52
Футбол

Мамаев рассказал о переезде из России

На вопрос, смогло бы семейство Мамаевых переехать в другую страну, Павел ответил, что переезд уже запланирован, но подчеркнул, что всему свое время, поэтому примерных дат возможного отъезда из России футболист не обозначил.
Gazeta.SPb вчера в 00:00
Общество

«Коронавирусу и не снилось»: доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

Люди из разных стран рассказали в "Прямом эфире" рассказали, что во время пандемии коронавируса происходит у них, лидер ЛДПР – о ситуации в Госдуме, а доктор Александр Мясников назвал условия для скорейшей победы над COVID-19.
Вести.Ru 11:45
Футбол

БАТЭ сенсационно проиграл в первом туре

Советский спорт 12:13
Шоу-бизнес

Елена Темникова ввела в щеки жир с живота

Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.
Газета.Ru 10:10
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:33
Здоровье

Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться

Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации для людей старше 60 лет в связи с угрозой распространения коронавируса.
АМИТЕЛ 05:54
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем отношении к неготовности стран Запада бороться с распространением эпидемии коронавирусной инфекции, которая приведет к коренным изменениям на мировой арене.
Известия вчера в 20:58
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Андрей Евгеньевич Ванденко
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Российский журналист, более четверти века работающий в жанре интервью, автор нескольких тысяч бесед с высшими государственными деятелями, первыми лицами культуры, политики, спорта и бизнеса, лауреат профессиональных премий и наград, руководитель спецпроекта Информационного агентства России ТАСС - «Первые лица».
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Российский комик
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр.
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