Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства. Свою оценку лидер страны дал в интервью журналисту Андрею Ванденко в проекте агентства ТАСС.
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Путин ответил на шутку Галкина

Piter.tv11:38

Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."

Царьград05:13

Владимир Путин о Максиме Галкине: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно»

StarHit.ru10:00

«Человек без должности может шутить как угодно»: Путин отреагировал на юмор Галкина

Телепрограмма07:51

Путин ответил на юмор Галкина. «Человек без должности»

URA.Ru07:16

«Может шутить как угодно»: Путин ответил на остроты Галкина

ТВ Центр06:28

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Lenta.ru10:17
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Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
НТВ 04:35
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Энергетика

Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Ведомости 05:48
Космос

На Меркурии нашли миллиарды тонн льда

Популярная механика 06:34
Экономика

ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
РБК 10:00
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Российские онлайн-кинотеатры приняли решение открыть бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов из-за коронавируса.
Алтайская правда 16 марта в 23:26
Здоровье

На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Российская газета 13:40
Здоровье

Раскрыт секрет успеха Южной Кореи в борьбе с эпидемией коронавируса

Южной Корее удалось резко сбить темпы распространения коронавируса COVID-19 благодаря массовой программе тестирования граждан.
Труд 12:17
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.
Интерфакс 06:08
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Политика

Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
РИА Новости 09:12
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана арестован на два месяца

TatCenter 00:27
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Музыка

Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big

Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
RT на русском 03:34
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Происшествия

В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Известия 05:44
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета вчера в 11:45
Гаджеты

Первое тестирование AMD Ryzen 4000 опубликовали в сети

Накануне в Сети появились первые тесты настольного гибридного процессора. Какую именно модель использовали пока неизвестно.
ГЛАС.RU 13:58
Кино

Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс

IrkutskMedia 08:30
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Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр.
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