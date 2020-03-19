Политика
Газета.RuПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина.
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Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Футбол
Месси принял участие в челлендже с туалетной бумагой
Политика
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе
Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Число жертв коронавируса на Украине возросло до трех
Всего на сегодняшний день число заболевших коронавирусом на Украине, с учетом женщины, скончавшейся в Ивано-Франковской области, достигло 22.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Происшествия
Коронавирус подтвердили у двух человек в Воронежской области
Власти сделали официальное заявление. 19 марта стало известно о 52 заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Культура
К 90-летию Бориса Ельцина снимут сериал «Сердечный приступ»
Название сериала обыгрывает избрание Ельцина президентом России в июне 1996 года, после которых тяжелобольной глава российского государства слег со вторым инфарктом, а несколько месяцев спустя перенес тяжелую операцию на сердце.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Авто
Насколько сильно упадет российский авторынок в 2020 году
В 2009 году, напротив, авторынок упал вслед за падением стоимости нефти.В связи с очередным обвалом цен на нефть и последовавшим за ним резким снижением рубля, эксперты «Автостата» решили скорректировать прогноз по продажам машин на 2020 год.
Здоровье
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Гаджеты
Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air
Американская компания Apple показала своим поклонникам новые iPad Pro и MacBook Air.