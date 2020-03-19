Политика

Газета.RuГазета.RuПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина.
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Путин прокомментировал шутку Галкина в свой адрес

Национальная служба новостей16:21

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Газета.Ru16:07

Путин ответил на юмор Галкина. «Человек без должности»

URA.Ru07:16

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Lenta.ru10:17

«Человек без должности может шутить как угодно»: Путин отреагировал на юмор Галкина

Телепрограмма07:51

«Путин - это не фамилия»: президент России лично ответил на шутку Максима Галкина

Царьград15:08

«Может шутить как угодно»: Путин ответил на остроты Галкина

ТВ Центр06:28
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Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс 14:37
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 10:52
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Футбол

Месси принял участие в челлендже с туалетной бумагой

Soccer.ru 16:52
Политика

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
РИА Новости 14:16
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 07:22
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество

Число жертв коронавируса на Украине возросло до трех

Всего на сегодняшний день число заболевших коронавирусом на Украине, с учетом женщины, скончавшейся в Ивано-Франковской области, достигло 22.
Известия 15:09
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Происшествия

Коронавирус подтвердили у двух человек в Воронежской области

Власти сделали официальное заявление. 19 марта стало известно о 52 заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки.
Блокнот Воронеж 09:33
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Культура

К 90-летию Бориса Ельцина снимут сериал «Сердечный приступ»

Название сериала обыгрывает избрание Ельцина президентом России в июне 1996 года, после которых тяжелобольной глава российского государства слег со вторым инфарктом, а несколько месяцев спустя перенес тяжелую операцию на сердце.
Евразия Daily 13:43
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Авто

Насколько сильно упадет российский авторынок в 2020 году

В 2009 году, напротив, авторынок упал вслед за падением стоимости нефти.В связи с очередным обвалом цен на нефть и последовавшим за ним резким снижением рубля, эксперты «Автостата» решили скорректировать прогноз по продажам машин на 2020 год.
110km.ru 02:11
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

Американская компания Apple показала своим поклонникам новые iPad Pro и MacBook Air.
Evo-rus.com 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
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Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр.
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