Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина.

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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