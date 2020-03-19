Политика

Газета.RuГазета.RuПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина.
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«Путин - это не фамилия»: президент России лично ответил на шутку Максима Галкина

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Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
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Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
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В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости 21:04
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В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:25
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Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
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Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.
Говорит Москва 15:40
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Энергетика

WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен

Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
ТАСС 18:47
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
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Лучшая собака пограничной службы трудится в Забайкалье

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«Кинопоиск» покажет сериал о победе Ельцина на выборах в 1996 году

Дождь 07:37
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Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
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Названа вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата

Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
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Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ

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Ученые провели исследование генома SARS-Cov-2 и выяснили, что коронавирус появился в результате естественной эволюции.
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Круг участников разрешенных массовых мероприятий сократился с 1000 до 100 человек.
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В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

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Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр.
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