Политика
Газета.RuПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина.
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«Путин - это не фамилия»: президент России лично ответил на шутку Максима Галкина
Царьградвчера в 15:08
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