Политика

Газета.RuГазета.RuПутин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес. Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина.
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Путин объяснил, почему Галкин может шутить о президенте

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«Может шутить как угодно»: Путин ответил на остроты Галкина

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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«Путин - это не фамилия»: президент России лично ответил на шутку Максима Галкина

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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Путин ответил на юмор Галкина. «Человек без должности»

URA.Ruвчера в 07:16

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

РБКвчера в 19:21
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В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

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Политика

Песков ответил на сообщения о новых санкциях США против России

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Профиль 06:45
Футбол

«Мне до этого нет дела» - болельщики «Монако» довольно равнодушно отнеслись к новости о продлении контракта с Головиным

Предлагаем вам ознакомиться с тем, как восприняли новость о новом контракте Головина болельщики клуба: Epui-koi-enkor: - Проблема в случае с Головиным заключается в том, что он слишком неаккуратен и нестабилен.
ИноПроСпорт 18 марта в 15:16
Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
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Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
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В Кремле прокомментировали дефицит защитных масок в России

В России действительно есть проблемы с недостатком средств индивидуальной защиты после вспышки коронавирусной инфекции, но предприятия работают в круглосуточном режиме, производство наращивается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Весенний призыв в России пройдет по плану

Весенняя призывная кампания в России пройдет по плану, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
РИА Новости 05:56
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:51
Музыка

Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе

Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Ведомости 06:13
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Здоровье

Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Lenta.ru 04:18
Армия и оружие

Нефтяную войну Эр-Рияда с Москвой могут сорвать йеменцы

Командование «Ансар Аллах» сообщило, что силы движения пытаются нанести ущерб нескольким саудовским экономическим объектам, включая нефтяные и газовые месторождения.
News.ru вчера в 06:23
Общество

YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
Вести.Ru 05:10
Политика

В Кремле прокомментировали петицию общественников по коронавирусу

Кремль ознакомился с петицией общественных деятелей, потребовавших принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 06:13
Здоровье

Минздрав призвал россиян меньше есть при самоизоляции

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян призвал жителей страны, которые находятся на самоизоляции или на удаленной рабое из-за распространения коронавируса, сократить суточный рацион, чтобы не набрать лишний вес.
Псковское агентство информации 00:56
Авто

Презентован сильно изменившийся паркетник Kia Sorento

Представители концерна Kia официально презентовали паркетника Sorento будущего модельного года, который будет доступен для приобретения на большинстве авторынках мира.
Pnzdrive 18 марта в 07:12
Общество

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Коммерсантъ 06:38
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Политика

На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом

Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
РИА Новости 06:35
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Экономика

В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
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Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
РБК 06:13
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Tvoe-avto.com 02:28
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Космос

Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
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Ученый объяснил, почему коронавирус опаснее гриппа

Глава института подчеркнул, что это заболевание тяжелее и затронет больше людей.
БИЗНЕС Online 06:45
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
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Максим Галкин
Российский комик
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр.
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