Политика

Газета.RuГазета.RuПутин пошутил об украинских танках на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
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