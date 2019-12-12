Экономика

РБКРБКПутин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
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Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
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Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

RT на русском 07:27
Музыка

Верка Сердючка вернулась с дождем из шампанского

Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
ИА InterMedia 04:06
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Известия 05:08
Политика

Россия отдаст Турции технологии С-400

Ранее в Турции готовились производить комплектующие к F-35, однако теперь, судя по всему, произошла переориентация на С-400.
Утро.ru 06:44
Происшествия

Полицейские задержали предполагаемого убийцу девушек на Уктусе, организовав турнир по стрельбе

После чего максимально тщательно изучили записи, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 07:41
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Здоровье

Как идёт ремонт инфекционной больницы в Севастополе

ForPost 07:44
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Здоровье

Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Известия вчера в 21:24
Интернет

«Яндекс» увидел в разбирательстве с Nginx риски для IT-рынка

В «Яндексе» считают, что любые попытки преследования компаний за создание программ с открытым кодом (таких как у Nginx) повлекут за собой негативные последствия для всего IT-рынка.
Компания 05:04
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Единоборства

Амиран Сардаров отреагировал на предложение президента UFC

Организатор шоу «Каменные лица», блогер Амиран Сардаров, прокомментировал заявление президента UFC, Дана Уайта, который заявил о готовности вывести российский чемпионат по пощечинам на международный уровень.
FightTime.ru 06:13
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Шоу-бизнес

Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России

Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Комсомольская правда 03:36
Футбол

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс 06:45
Экономика

Госдума утвердила закон об увеличении МРОТ с 2020 года

Сумма минимального размера оплаты труда вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года Депутаты Государственной думы РФ утвердили в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Регион online вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Политика

Губернаторы Иркутской области и ЕАО ушли в отставку: назначены врио

В отставку Левинталь ушел по собственному желанию Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года.
МИР 24 вчера в 11:06
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве

News.ru 06:30
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
РИА Новости 06:51
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Происшествия

Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест

Подозреваемую Яну Дугарь отправили под домашний арест.
Новостной фронт 07:55
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Политика

Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

Украина в очередной раз перехитрила сама себя.
РИА Новости 00:00
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
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