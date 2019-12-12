Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 г. составит 1 трлн руб. "Что-то многовато", – отреагировал на эти слова президент. По словам Кудрина, такого еще никогда не было.

Путин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей

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