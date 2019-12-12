Экономика

ВедомостиВедомостиПутин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 г. составит 1 трлн руб. "Что-то многовато", – отреагировал на эти слова президент. По словам Кудрина, такого еще никогда не было.
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Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
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