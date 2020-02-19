Общество

REGNUMREGNUMПутин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

Одна женщина спросила президента, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Когда президент согласился, что, вероятно, очень трудно, женщина предположила, что российский лидер получает гораздо более высокую зарплату.
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Владимир Путин
Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата.
— Владимир ПутинГазета.Ru 07:11
с чего всё началось

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

У президента не самая высокая зарплата", - ответил Путин.
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