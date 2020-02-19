Общество
REGNUMПутин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ
Одна женщина спросила президента, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Когда президент согласился, что, вероятно, очень трудно, женщина предположила, что российский лидер получает гораздо более высокую зарплату.
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Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата.
с чего всё началось
У президента не самая высокая зарплата", - ответил Путин.Интерфакс06:49
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Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
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Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
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Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
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Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
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Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
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Общество
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Политика
Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal
Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации
В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Кино
Режиссер Шипенко раскрыл секрет успеха фильма «Холоп»
Известный российский режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко признался, что на оглушительный успех его фильма «Холоп» повлияло множество самых разных факторов, и ему трудно выделить какой-то один.
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Происшествия
В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.
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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Происшествия
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Тело бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева было найдено под перевернувшимся снегоходом.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу
Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Армия и оружие
Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
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Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Общество
Названы самые популярные подарки на 23 февраля
Специалисты Гильдии маркетологов опубликовали список самых популярных подарков, которые российский мужчины получают на 23 февраля.
Экономика
В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы
В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.
Космос
В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал
Найденный углеродный минерал — один из множественных двойниковых кристаллов, существование которых считалось возможным в теории, но на Земле ни одного из них до сих пор обнаружить не удавалось.
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Политика
Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17
Голландская прокуратура не комментирует утечку документов, касающихся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.