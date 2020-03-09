Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Экономика
В США приостановили торги после падения индексов на 7%
Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Общество
Во Франции диагностировали коронавирус у министра культуры
Во Франции заразился коронавирусом министр культуры страны Франк Риестер.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Спорт
Олимпийский комитет Италии отменил все спортивные события до 3 апреля
Национальный олимпийский комитет Италии принял решение отметить все спортивные события в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Футбол
Федун рассказал о влиянии финансового кризиса на «Спартак»
Президент московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) высказался о влиянии финансового кризиса на клуб.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Футбол
Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Игры
К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise
Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на водородной станции
В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции на заводе «Светлана».
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Энергетика
Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию на рынке
Снижение цен на нефть саудовской компанией Saudi Aramco назвали попыткой ослабить Россию на рынке.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Футбол
Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России
Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Здоровье
У петербурженки, прилетевшей из Таиланда, подозревают коронавирус
В Санкт-Петербурге в Клиническую инфекционную больницу имени С.П.Боткина положили женщину, которая две недели назад прилетела из Таиланда.
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Финансы
Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля
Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов.
Гаджеты
Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый дизайн
Как сообщает ToDay News Ufa, уже появилась информация, что линейка смартфонов пополнится новым экземпляром – Redmi Note 9 Pro Max.
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Кино
Опубликован трейлер мультфильма по Mortal Kombat
В мультфильме показали становление Скорпиона.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.