Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

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