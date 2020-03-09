Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Путин ответил словами «мы повторим» на вопрос о ВОВ

Газета.Ru15:57

Путин на вопрос о Великой Отечественной войне пообещал «повторить», если кто-то «придет к нам с мечом»

Телеканал 360°14:46

Путин пообещал «повторить», отвечая на вопрос о Великой Отечественной

Московский Комсомолец14:58

«Мы повторим»: Путин высказался о Великой Отечественной войне

URA.Ru14:51

Путин: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»

REGNUM15:51

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Lenta.ru13:56

«Мы повторим»: Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России

Царьград12:41
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Pravda.Ru 12:29
Экономика

В США приостановили торги после падения индексов на 7%

Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Znak.com 09:58
Общество

Во Франции диагностировали коронавирус у министра культуры

Во Франции заразился коронавирусом министр культуры страны Франк Риестер.
REGNUM 15:59
Здоровье

Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ 07 марта в 00:30
Спорт

Олимпийский комитет Италии отменил все спортивные события до 3 апреля

Национальный олимпийский комитет Италии принял решение отметить все спортивные события в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
LiveSport.ru 14:41
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
REGNUM вчера в 01:50
Футбол

Федун рассказал о влиянии финансового кризиса на «Спартак»

Президент московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) высказался о влиянии финансового кризиса на клуб.
Чемпионат 12:30
Происшествия

На Украине в результате ДТП погибли четыре человека

9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
REGNUM 09:07
Общество

Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Московский Комсомолец в Марий Эл 11:45
Футбол

Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.
РИА Новости 15:01
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна 08:35
Игры

К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise

Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
Игромания.ру 08:10
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на водородной станции

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции на заводе «Светлана».
RT на русском 14:02
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Энергетика

Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию на рынке

Снижение цен на нефть саудовской компанией Saudi Aramco назвали попыткой ослабить Россию на рынке.
Gazeta.SPb 04:01
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Футбол

Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России

Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Газета.Ru 14:54
Кино

Во Франции умер актер Макс фон Сюдов

Культуромания 08:57
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС 13:46
Общество

Релиз новой части игры Worms состоится в 2020 году

Матч ТВ 12:22
Здоровье

У петербурженки, прилетевшей из Таиланда, подозревают коронавирус

В Санкт-Петербурге в Клиническую инфекционную больницу имени С.П.Боткина положили женщину, которая две недели назад прилетела из Таиланда.
Online47.ru 15:27
Экономика

Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
REGNUM 15:07
Финансы

Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля

Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов.
ТАСС 15:55
Гаджеты

Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый дизайн

Как сообщает ToDay News Ufa, уже появилась информация, что линейка смартфонов пополнится новым экземпляром – Redmi Note 9 Pro Max.
ToDay News Ufa 13:21
Происшествия

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Вести.Ru 13:20
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

РИА Новости 02:57
Кино

Опубликован трейлер мультфильма по Mortal Kombat

В мультфильме показали становление Скорпиона.
Piter.tv 11:36
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Экономика

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
РБК 03:07
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
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