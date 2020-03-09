Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

РБК18:16

Путин напомнил о Второй мировой войне фразой «Мы повторим»

Газета.Ru17:10

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Lenta.ru13:56

Путин пообещал «повторить», отвечая на вопрос о Великой Отечественной

Московский Комсомолец14:58

«Мы повторим»: Путин высказался о Великой Отечественной войне

URA.Ru14:51

Путин: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»

REGNUM15:51

«Мы повторим»: Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России

Царьград12:41
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Энергетика

Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Pravda.Ru 09:03
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Культура

Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»

Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Суть событий вчера в 11:20
Экономика

В США приостановили торги после падения индексов на 7%

Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Znak.com 09:58
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе в понедельник Европейское командование ВС США.
РИА Новости 19:32
Политика

Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны

«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
REGNUM 19:36
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС 13:17
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Музыка

Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Neva.Today вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru вчера в 00:30
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Финансы

Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.
Известия 19:06
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности

Стало известно, какие полномочия получит новая должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, предложенная президентом Владимиром Путиным бывшему главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.
Piter.tv вчера в 08:45
Космос

«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты

V-kosmose.com 09:14
Хоккей

«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» на выезде и повел в серии

В пятом матче серии плей-офф "Салават Юлаев" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 6:3. Матч проходил в подмосковной Балашихе.
News102.ru 12:39
Происшествия

Уголовные дела против Дмитрия Захарченко

Коммерсантъ 18:56
Энергетика

Нефть подешевеет, а бензин нет — эксперт. Русская народная примета

Резкое падение цены на нефть не приведет к соответствующему снижению стоимости топлива для потребителей, заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян 9 марта, сообщает ТАСС.
Красная весна 11:28
Экономика

Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России

Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
Эхо Москвы 07:16
Гаджеты

Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов

Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
iXBT.com 07:07
Политика

Путин сварил для чиновников несъедобный обед

В России стоит запретить грабли.
Московский Комсомолец 11:11
Общество

Глава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса

Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной».
BFM.ru 16:30
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости 18:27
Общество

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новости вчера в 22:42
Экономика

Курс рубля обрушился следом за курсом нефти

Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.
CBS Media 15:23
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Авто

Автомобили Renault в России начнут обновляться «по воздуху»

Вечерний курьер 02:53
Наука

Медики приблизились к созданию эффективного метода лечения бронхиальной астмы

Сотрудники Тринити-колледжа в Дублине приблизились к открытию способа лечения бронхиальной астмы, изучив особенности заболевания.
МедиаПоток вчера в 06:31
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты 09:40
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Общество

Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Известия 14:00
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