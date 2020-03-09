Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Энергетика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Культура
Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»
Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Экономика
В США приостановили торги после падения индексов на 7%
Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе в понедельник Европейское командование ВС США.
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Финансы
Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности
Стало известно, какие полномочия получит новая должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, предложенная президентом Владимиром Путиным бывшему главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.
Космос
«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» на выезде и повел в серии
В пятом матче серии плей-офф "Салават Юлаев" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 6:3. Матч проходил в подмосковной Балашихе.
Происшествия
Уголовные дела против Дмитрия Захарченко
Энергетика
Нефть подешевеет, а бензин нет — эксперт. Русская народная примета
Резкое падение цены на нефть не приведет к соответствующему снижению стоимости топлива для потребителей, заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян 9 марта, сообщает ТАСС.
Экономика
Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России
Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов
Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
Политика
Путин сварил для чиновников несъедобный обед
В России стоит запретить грабли.
Общество
Глава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса
Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной».
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Экономика
Курс рубля обрушился следом за курсом нефти
Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Авто
Автомобили Renault в России начнут обновляться «по воздуху»
Наука
Медики приблизились к созданию эффективного метода лечения бронхиальной астмы
Сотрудники Тринити-колледжа в Дублине приблизились к открытию способа лечения бронхиальной астмы, изучив особенности заболевания.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».