Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Энергетика Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью» Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.

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Политика Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности Стало известно, какие полномочия получит новая должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, предложенная президентом Владимиром Путиным бывшему главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.

Армия и оружие В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Экономика Курс рубля обрушился следом за курсом нефти Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.