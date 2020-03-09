Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Общество
США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках
Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Энергетика
В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
В агентстве Fitch прокомментировали перспективы падения курса рубля из-за ситуации на рынке нефти.
Культура
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на односторонние действия в Сирии
Турция оставляет за собой право собственными силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Экономика
Правительство провело совещание по поддержанию стабильности экономики
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на фоне падения мировых рынков провел совещание, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.
Шоу-бизнес
Собчак задрала ногу на Мальдивах в поддержку курса рубля
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото с задранной ногой, комментируя снижение курса рубля к евро и доллару.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
Происшествия
Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское
Мошенники в декабре 2019 года сумели фиктивно сменить гендиректора ООО «Национальный космический центр» (НКЦ) с почетного строителя России Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева и через подложные документы сняли со счета НКЦ 2 млн рублей, потратив их на шампанское.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Общество
Российские туроператоры просят Минтранс о полном возврате стоимости авиабилетов в Италию
Российские туроператоры обратились в Минтранс РФ с просьбой оказать содействие в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам.
Наука
В России разработали электронный язык для определения свежести пива
По словам ученого, в рамках разработки электронного языка, специалисты университета не только создали, но и запатентовали совершенно новую конструкцию сенсоров, которая не имеет каких-либо аналогов в мире.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Наука
«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Наука
Панацея, дочь Асклепия: можно ли создать лекарство от всех болезней
На самом деле, согласно современным медицинским представлениям о человеческом организме, как бы ни хотелось ученым создать панацею, это в принципе невозможно.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Происшествия
Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии
Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
Общество
В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
Экономика
Бумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне
Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.
Общество