Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла на 7% Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.

Технологии Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10 В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.

Происшествия 9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».

Общество Вступил в силу новый формат ОСАГО Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Здоровье Жителей Волгоградской области приглашают проверить здоровье 20 марта в общественных местах Волгограда, Волжского и Камышина жители региона смогут проверить здоровье полости рта и получить консультацию специалистов.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Общество Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.

Общество Длинные выходные ждут россиян в мае В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Космос Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти Ding Ting / Globallookpress Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания SpaceX может не успеть выполнить до его смерти ключевую задачу – отправить на Марс космический корабль.

Энергетика Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.