Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Путин на вопрос о Великой Отечественной войне пообещал «повторить», если кто-то «придет к нам с мечом»
Телеканал 360°вчера в 14:46
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Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
Культура
Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром
Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Кино
Умер актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 700 человек
Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в США превысило 700.
Авто
В Сети рассказали, почему минивэн LADA Kalina не вошел в серию
В Сети напомнили об очередном нереализованном проекте АвтоВАЗа, минивэне ВАЗ-1120, построенном на базе Lada Calina (так называлась в то время современная Kalina).
Происшествия
9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском
Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Здоровье
Жителей Волгоградской области приглашают проверить здоровье
20 марта в общественных местах Волгограда, Волжского и Камышина жители региона смогут проверить здоровье полости рта и получить консультацию специалистов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Музыка
Тилль Линдеманн закидал екатеринбуржцев сырой рыбой и тортами
Общество
Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей
Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Общество
В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны
Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Космос
Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти
Ding Ting / Globallookpress Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания SpaceX может не успеть выполнить до его смерти ключевую задачу – отправить на Марс космический корабль.
Армия и оружие
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Минобороны восстановит попавший под сокращение «медицинский спецназ».
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Общество
На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и снег
На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и сильный снегопад. Об этом сообщает областной главк МЧС России.
Энергетика
Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина
Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
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