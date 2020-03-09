Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Хоккей
Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху
Хоккеисты "Авангарда" знают, что могут вернуть серию плей-офф КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" в Балашиху, и сделают это, заявил форвард омского клуба Сергей Широков.
Авто
В Porsche объяснили мощность нового 911 Turbo S
Главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер рассказал, почему Turbo S нового поколения настолько прибавил в мощности.
Общество
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав русского писателя Александра Солженицына.
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Армия и оружие
США назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit
Американские тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, предназначенные для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия, переброшены на Азорские острова, принадлежащие Португалии.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Экономика
В США упали основные фондовые индексы
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Здоровье
К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов
Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста.
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Уфу» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" не смог на своем поле обыграть "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
Политика
США предупредят нарушителей санкций против Ирана
Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Энергетика
Страны ОПЕК потеряли $500 млн за сутки из-за падения цен на нефть
На фоне падения цен на нефть, которая потеряла более трети своей стоимости за одну ночь после провала переговоров ОПЕК +, члены ОПЕК теряют более полумиллиарда долларов в день, подсчитало Reuters.
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти
Цены на автомобили в России могут вырасти на 10% на фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Происшествия
В Киргизии избили и задержали участниц марша за женские права
В Бишкеке на шествии в защиту прав женщин задержали порядка 20 участниц, на которых до этого напали неизвестные.
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
Футбол
Суд оставил Роналдиньо под стражей
Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Культура
На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля «Утро Родины»
В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.