Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

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Путин: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»

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Путин пообещал «повторить», отвечая на вопрос о Великой Отечественной

Московский Комсомолец14:58

«Мы повторим»: Путин высказался о Великой Отечественной войне

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Путин напомнил о Второй мировой войне фразой «Мы повторим»

Газета.Ru17:10

«Мы повторим»: Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России

Царьград12:41
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Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
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Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру 06:56
Хоккей

Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху

Хоккеисты "Авангарда" знают, что могут вернуть серию плей-офф КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" в Балашиху, и сделают это, заявил форвард омского клуба Сергей Широков.
РИА Новости 14:13
Авто

В Porsche объяснили мощность нового 911 Turbo S

Главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер рассказал, почему Turbo S нового поколения настолько прибавил в мощности.
Motor 07 марта в 05:00
Общество

Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав русского писателя Александра Солженицына.
РИА Новости 18:33
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Экономика

Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Известия 16:30
Экономика

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
РБК 03:07
Армия и оружие

США назвали условия для заключения нового договора СНВ

Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Lenta.ru 18:11
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit

Американские тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, предназначенные для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия, переброшены на Азорские острова, принадлежащие Португалии.
Ридус 19:15
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv 13:44
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:35
Финансы

Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа

Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Газета.Ru 16:23
Экономика

В США упали основные фондовые индексы

По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Московский Комсомолец 16:34
Здоровье

К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов

Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».
Известия 17:02
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста.
РИА Новости 18:41
Футбол

«Зенит» не смог обыграть «Уфу» в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" не смог на своем поле обыграть "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
Газета.Ru 14:14
Политика

США предупредят нарушителей санкций против Ирана

Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Красная весна 17:24
Энергетика

Страны ОПЕК потеряли $500 млн за сутки из-за падения цен на нефть

На фоне падения цен на нефть, которая потеряла более трети своей стоимости за одну ночь после провала переговоров ОПЕК +, члены ОПЕК теряют более полумиллиарда долларов в день, подсчитало Reuters.
Коммерсантъ 18:22
Экономика

Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти

Цены на автомобили в России могут вырасти на 10% на фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
ТАСС 07:57
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера

Soccer.ru вчера в 13:57
Происшествия

В Киргизии избили и задержали участниц марша за женские права

В Бишкеке на шествии в защиту прав женщин задержали порядка 20 участниц, на которых до этого напали неизвестные.
Znak.com вчера в 05:15
Общество

Власти Италии ограничили передвижение по стране

Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ведомости 17:54
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 06 марта в 19:25
Футбол

Суд оставил Роналдиньо под стражей

Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий.
Газета.Ru вчера в 01:20
Энергетика

Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Пункт А 02:56
Культура

На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля «Утро Родины»

В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".
Российская газета вчера в 02:01
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
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