Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Общество У министра культуры Франции выявили коронавирус Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра.

Происшествия Лайнер Grand Princess с зараженными коронавирусом направили в Окленд Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее выявили 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19, разрешили пришвартоваться в порту Окленда в штате Калифорния.

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Авто Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

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Происшествия На Украине в результате ДТП погибли четыре человека 9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.

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Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.

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Кино «Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в Великобритании Сообщается, что прежде обладателем этого звания в Великобритании была картина Мела Гибсона «Страсти Христовы», однако оскароносной драме режиссера Пон Чжун Хо удалось превзойти этот результат.

Общество Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.

Экономика Силуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.