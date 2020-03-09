Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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"Кто к нам с мечом придет...": Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне
Комсомольская правда16:30
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Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Общество
У министра культуры Франции выявили коронавирус
Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра.
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала самочувствие певицы после выписки
РИА "Новости" / Екатерина Чеснокова Певицу МакSим (Марина Абросимова) выписали из больницы, сейчас исполнительница продолжает амбулаторное лечение.
Происшествия
Лайнер Grand Princess с зараженными коронавирусом направили в Окленд
Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее выявили 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19, разрешили пришвартоваться в порту Окленда в штате Калифорния.
Политика
Поправки в Конституцию усиливают соцобязательства, заявил Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию РФ заявил, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Авто
Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero
На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Политика
Российский посол встретился с главой минфина США
Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ
Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.
Общество
Премьер Италии распространил ограничения в передвижении на всю страну
Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Кино
«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в Великобритании
Сообщается, что прежде обладателем этого звания в Великобритании была картина Мела Гибсона «Страсти Христовы», однако оскароносной драме режиссера Пон Чжун Хо удалось превзойти этот результат.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Черная вдова»
Опубликован официальный финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен киностудией Marvel на YouTube-канале.
Экономика
Силуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть
Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал в понедельник российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года.