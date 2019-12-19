Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которых СМИ называют его дочерьми.

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

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