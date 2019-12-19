Политика
КоммерсантъПутин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которых СМИ называют его дочерьми.
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Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Политика
Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства
Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Общество
Гуцериев опроверг сообщения об обысках у себя
Бизнесмен Михаил Гуцериев опроверг сообщения об обысках в офисах в своей квартире и офисах принадлежащих ему компаний.
Политика
Путин: Донбасс порожняк не гонит
"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Армия и оружие
Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии
Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о гонорарах и своей одержимости Фадеевым
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Авто
Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
Энергетика
СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами
Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Кино
Критики назвали мюзикл «Кошки» провалом года
В российский прокат фильм выйдет 2 января 2020 года.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Политика
The Economist объявил Узбекистан страной года
Английский журнал The Economist в своем последнем номере признал страной года Узбекистан.
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
Политика
Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии
Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
Политика
Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Здоровье
Глава Приамурья поручил отработать вопрос об изъятии с прилавков снюса
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству экономического развития и министерству юстиции проработать вопрос об изъятии снюса из магазинов, за основу он призвал взять опыт Башкирии, сообщает правительство региона.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Футбол
Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» начнёт играть в другой футбол
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об игре сине-бело-голубых.
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
Напомним, компания INOI является российским разработчиком программного обеспечения и инженерного дизайна мобильных устройств.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Политика
Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова
Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.