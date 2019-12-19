Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которых СМИ называют его дочерьми.
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Путин похвалил работу компаний «Иннопрактика» и «Номеко»

ТАСС09:22

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ09:06

Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях

Znak.com08:31

Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Ведомости09:04

«Поковыряйтесь поподробнее и поймете». Путин ушел от ответа на вопрос о своих дочерях

Фонтанка.Ру08:44

Путина спросили о детях и их публичности

РБК09:04

Путина спросили о дочерях

Lenta.ru08:29
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Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Вести.Ru 08:40
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

RT на русском 06:10
Политика

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Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Известия 07:54
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Общество

Гуцериев опроверг сообщения об обысках у себя

Бизнесмен Михаил Гуцериев опроверг сообщения об обысках в офисах в своей квартире и офисах принадлежащих ему компаний.
Известия вчера в 04:04
Политика

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"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Газета.Ru 05:01
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Армия и оружие

Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии

Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Avia.pro вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о гонорарах и своей одержимости Фадеевым

Суть событий вчера в 08:31
Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Авто

Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
iXBT.com вчера в 04:31
Энергетика

СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами

Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Евразия Daily 04:22
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

Газета.Ru 06:42
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Критики назвали мюзикл «Кошки» провалом года

В российский прокат фильм выйдет 2 января 2020 года.
ГЛАС.RU 08:37
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
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Политика

The Economist объявил Узбекистан страной года

Английский журнал The Economist в своем последнем номере признал страной года Узбекистан.
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Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

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Биатлон

Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
РИА Новости 09:23
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Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии

Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
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Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
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Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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Глава Приамурья поручил отработать вопрос об изъятии с прилавков снюса

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству экономического развития и министерству юстиции проработать вопрос об изъятии снюса из магазинов, за основу он призвал взять опыт Башкирии, сообщает правительство региона.
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Microsoft продолжит поддержку Windows 7

Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
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Футбол

Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» начнёт играть в другой футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об игре сине-бело-голубых.
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Российская компания сделала телефон для военных

Напомним, компания INOI является российским разработчиком программного обеспечения и инженерного дизайна мобильных устройств.
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В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
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Политика

Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Известия 09:03
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