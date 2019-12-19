Общество

News.ruNews.ruПутин ответил на вопрос о деле Голунова

Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
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Голунов перечислил, что ждет от следствия по делу о своем задержании

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Коммерсантъ06:00

Путин заявил, что информации по заказчикам дела Голунова пока нет

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Большая пресс-конференция президента России Владимиру Путина длилась 4 часа 18 минут. Об этом в четверг сообщили «РИА Новости».
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Общество

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
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Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
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Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
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Политика

Путин прокомментировал судьбу Союзного государства с Белоруссией

Решение о дальнейшем углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства было принято совместно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
ТК Звезда 06:22
Происшествия

Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 06:37
Политика

The Economist объявил Узбекистан страной года

Английский журнал The Economist в своем последнем номере признал страной года Узбекистан.
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Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ 09:06
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
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Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».
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У губернатора появилась уверенность, что будет построена вторая ветка Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в Instagram слова президента Владимира Путина о строительстве метро в Екатеринбурге.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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