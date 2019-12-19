Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Путин ответил на вопрос о деле Голунова

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