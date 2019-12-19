Общество
News.ruПутин ответил на вопрос о деле Голунова
Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Андрей Гайдулян, изменившийся до неузнаваемости, вывел в свет новую супругу.
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Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины
Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Политика
Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии
Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
Шоу-бизнес
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Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
В России ожидается резкое сокращение производства шампанского
Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Общество
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Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Политика
На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу
Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита».
Политика
Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин
Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Политика
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Политика
Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Политика
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Политика
Куйвашев оценил слова Путина о метро в Екатеринбурге
У губернатора появилась уверенность, что будет построена вторая ветка Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в Instagram слова президента Владимира Путина о строительстве метро в Екатеринбурге.