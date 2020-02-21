Политика
РамблерПутин ответил на вопрос о дружбе с Украиной и Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что сохраняет надежду на дружбу с Украиной, и отметил, что ему удалось договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским о решении некоторых проблем.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:52
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
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Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,26 рубля. Курс евро увеличился на 11 копеек и составил 69,33 рубля.
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Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации
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Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов
Глава министерства иностранных дел Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
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Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
Политика
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Политика
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Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
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Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
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Гаджеты
В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS
Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
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Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
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В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения
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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Армия и оружие
Сергей Шойгу вручил ордена трем военным вузам
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу выполнил не только почетную, но и приятную миссию - он вручил ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова трем прославленным военным вузам России.
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