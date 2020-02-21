Политика

РамблерРамблерПутин ответил на вопрос о дружбе с Украиной и Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что сохраняет надежду на дружбу с Украиной, и отметил, что ему удалось договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским о решении некоторых проблем.
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Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС01:52

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Путин допустил, что Россия и Украина смогут договориться

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Путин оценил шансы «договориться о мире» с Зеленским

РБК02:49

Путин рассказал о надежде на договоренность с Зеленским

Lenta.ru02:41

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Коммерсантъ03:30

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

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Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

ТАСС01:52

Владимир Путин: Главное, чем торгуют власти Украины, это русофобия

Комсомольская правда01:48
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском 05:27
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Коммерсантъ 05:14
Армия и оружие

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
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Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 04:40
Общество

Банк Швеции начал тестирование собственной криптовалюты

Швеция начала разработку собственной цифровой валюты на блокчейне еще в 2017 году.
Вести.Ru 07:59
Экономика

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 03:14
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК 19 февраля в 21:00
Футбол

Английский клуб отказался отпустить своего футболиста в «Локомотив»

Онджей Хованец, агент чешского форварда «Бернли» Матея Выдры, заявил, что 27-летний футболист не перейдет в московский «Локомотив».
РБК 09:46
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,26 рубля. Курс евро увеличился на 11 копеек и составил 69,33 рубля.
RT на русском 02:02
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

Спорт-Экспресс 05:14
Общество

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

Глава министерства иностранных дел Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
News.ru 09:58
Общество

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 08:58
Политика

Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»

Gazeta.SPb вчера в 05:37
Политика

Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»

Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Газета.Ru 09:46
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Здоровье

В Ухане откроют еще 19 временных больниц для заболевших коронавирусом

Первый вице-мэр Уханя Ху Ябо сообщил, что власти города планируют открыть еще 19 временных больниц для заразившихся коронавирусом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:54
Происшествия

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
Гаджеты

В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS

Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
3DNews 04:51
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
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Космос

Астрономы обнаружили экзопланету, где год длится 18 часов

Дни24 04:43
Технологии

В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
КиноПоиск 05:10
Политика

Захарова оценила протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Деловое.ТВ 00:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Интерфакс-Спорт вчера в 22:00
Армия и оружие

Сергей Шойгу вручил ордена трем военным вузам

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу выполнил не только почетную, но и приятную миссию - он вручил ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова трем прославленным военным вузам России.
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Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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