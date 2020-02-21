Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что сохраняет надежду на дружбу с Украиной, и отметил, что ему удалось договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским о решении некоторых проблем.

Путин ответил на вопрос о дружбе с Украиной и Зеленским

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