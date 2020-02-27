Политика
Российская газетаПутин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в пятой серии видео-интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", про "утечку мозгов" и Силиконовую долину.
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Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта Россия решила приостановить полеты в Южную Корею.
Происшествия
Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Спорт
Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить
Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Стрельбу на пивоваренном заводе в Милуоки устроил уволенный сотрудник
Как сообщил телеканал 12abc, стрелявший на заводе MillerCoors в американском городе Милуоки, штат Висконсин, оказался уволенный ранее сотрудник.
Финансы
Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК
Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.
Биатлон
Биатлонистка из Германии потребовала покаяния от Логинова
Кино
Маколей Калкин появится в 10 сезоне «Американской истории ужасов»
Объявлен актёрский состав 10 сезона сериала «Американская история ужасов». Одну из ролей сыграет Маколей Калкин.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Хоккей
«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ никак не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
Бикмурзин покинул пост гендиректора «Нижнекамскнефтехима»
Бикмурзин занял пост гендиректора летом 2014 года.
Политика
В ООН обеспокоены последствиями закона об иноагентах в России
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что закон о СМИ-иноагентах негативно скажется на правах и свободах в России.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
Политика
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ.
Футбол
Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии
ФНЛ опасается, что красноярская команда может не завершить текущий сезон, не говоря уже об участии в следующем.
Музыка
Назван представитель России на «Евровидении-2020»
Общество
Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике
Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Общество
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Армия и оружие
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
Благодаря «Громам» беспилотники смогут уничтожать и объекты противника в оперативной глубине, в том числе позиции ракет средней и меньшей дальности, пояснил эксперт.
Спорт
Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.