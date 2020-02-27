Политика
Российская газетаПутин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в пятой серии видео-интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", про "утечку мозгов" и Силиконовую долину.
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Политика
Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Политика
В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге
Политика
Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Общество
Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса
В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Армия и оружие
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
В массовом ДТП в Ростовской области погибли три человека
В четверг, 27 февраля, на 8-м километре трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск произошло массовое ДТП с погибшими.
Политика
Песков: выплаты к 9 Мая получат все ветераны — граждане России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к 9 Мая все ветераны — граждане России получат выплаты.
Футбол
Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе.
Происшествия
Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу
Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Финансы
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода
Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Происшествия
В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка
В Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних после попытки 15-летнего подростка задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.