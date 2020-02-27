У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в пятой серии видео-интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", про "утечку мозгов" и Силиконовую долину.

Путин ответил на вопрос о двойниках

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