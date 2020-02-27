Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в пятой серии видео-интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", про "утечку мозгов" и Силиконовую долину.
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Путин рассказал о предложении использовать двойника

Газета.Ru01:44

Путин рассказал об отказе от двойников и смартфонов

Коммерсантъ01:59

Путин рассказал об отсутствии у него двойников

Известия01:49

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

РБК01:44

Путин рассказал о предложении использовать двойника в начале 2000-х

RT на русском06:12

Путин ответил на вопрос о двойнике

Lenta.ru01:35

Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

ТАСС01:31
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Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Политика

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
РБК 05:24
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Политика

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:08
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Армия и оружие

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК 03:12
Происшествия

СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Газета.Ru 05:50
Происшествия

В Чечне назвали комедией покушение на критикующего Кадырова блогера

Lenta.ru 06:02
Политика

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском 04:42
Политика

Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Газета.Ru 05:49
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Интерфакс 05:17
Общество

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Интерфакс 05:43
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Политика

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

Вести.Ru 04:19
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Армия и оружие

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru вчера в 23:50
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Происшествия

В массовом ДТП в Ростовской области погибли три человека

В четверг, 27 февраля, на 8-м километре трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск произошло массовое ДТП с погибшими.
Donnews.ru 05:45
Политика

Песков: выплаты к 9 Мая получат все ветераны — граждане России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к 9 Мая все ветераны — граждане России получат выплаты.
Парламентская газета 05:10
Футбол

Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе.
РБК 05:48
Происшествия

Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу

Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
REGNUM 06:24
Политика

В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России

Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Lenta.ru 03:17
Финансы

Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Российская газета 04:30
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Происшествия

В Кандалакше завели дело о халатности после покушения на ребёнка

В Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних после попытки 15-летнего подростка задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика.
RT на русском 05:46
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