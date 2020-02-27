Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин ответил на вопрос о двойнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Главу государства спросили об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин.
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Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

ТАСС01:31

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

РБК01:44

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

RT на русском01:41

Путин ответил на вопрос о двойнике

Lenta.ru01:35

Путин рассказал об отсутствии у него двойников

Известия01:49

Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника в начале 2000-х, но он отказался

Комсомольская правда01:47

Путин ответил на вопрос о своём двойнике

News.ru01:38
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Технологии

В Google Translate появился татарский язык

Google Translate впервые с 2016 года добавил новые языки, среди них — татарский, сообщается в блоге компании.
Татар-информ вчера в 23:56
Экономика

Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК вчера в 03:12
Экономика

ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).
РИА Новости 25 февраля в 07:00
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Происшествия

Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:48
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру в спорте

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Национальная служба новостей вчера в 08:12
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Политика

В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости 01:20
Общество

Белоруссия нашла новую замену российской нефти

Белоруссия нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.
Lenta.ru вчера в 11:40
Гаджеты

LG показала флагманский смартфон-раскладушку с двумя экранами

Компания LG пополнила флагманскую V-линейку новым смартфоном - V60 ThinQ 5G.
Вести.Ru 01:00
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Политика

Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Lenta.ru вчера в 09:10
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
News.ru 25 февраля в 07:16
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Экономика

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
РБК вчера в 16:26
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Происшествия

Саратовский областной суд оправдал обвиненного в двойном убийстве

СаратовБизнесКонсалтинг 01:37
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения отомстило Украине за Россию

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, раскрыл истинную причину провала Украины на Евровидении в 2018 году.
News.ru вчера в 00:20
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Музыка

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020»

ToDay News Ufa 00:29
Футбол

Дзюба пропустит матч с «Локомотивом»

Gazeta.SPb 00:47
Футбол

«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов

Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.
ГЛАС.RU вчера в 16:59
Политика

Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
iReactor 25 февраля в 12:04
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
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