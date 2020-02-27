Политика
Lenta.ruПутин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Главу государства спросили об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин.
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Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника в начале 2000-х, но он отказался
Комсомольская правда01:47
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Технологии
В Google Translate появился татарский язык
Google Translate впервые с 2016 года добавил новые языки, среди них — татарский, сообщается в блоге компании.
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Экономика
ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Происшествия
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру в спорте
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Политика
В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
Общество
Белоруссия нашла новую замену российской нефти
Белоруссия нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.
Гаджеты
LG показала флагманский смартфон-раскладушку с двумя экранами
Компания LG пополнила флагманскую V-линейку новым смартфоном - V60 ThinQ 5G.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса
На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Экономика
Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
Общество
Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае
Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Происшествия
Саратовский областной суд оправдал обвиненного в двойном убийстве
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения отомстило Украине за Россию
Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, раскрыл истинную причину провала Украины на Евровидении в 2018 году.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020»
Футбол
Дзюба пропустит матч с «Локомотивом»
Футбол
«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов
Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.
Политика
Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
Политика
Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.