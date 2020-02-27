Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Главу государства спросили об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин.

Путин ответил на вопрос о двойнике

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