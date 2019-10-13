Армия и оружие
ИзвестияПутин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет. При этом он отметил, что Россию она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.
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Значит, это в результате чего? Целенаправленной работы на важнейших направлениях. Надо отдать должное нашим специалистам, умение определить эти направления, сконцентрировать ресурсы. Это наличие школ и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенции.
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Возросло число жертв трагедии в керченском колледже
ФАН 11 октября в 20:19
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
РИА Новости 03:18
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Единоборства
Немков и Сидельников победили на Bellator 230
Российские бойцы Вадим Немков и Кирилл Сидельников победили на Bellator 230 в Милане.
Sports.ru вчера в 19:49
Армия и оружие
Путин рассказал о разработке передовых вооружений
Российские специалисты продолжают трудиться над передовыми разработками в области вооружений, заявил глава России Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.
Политика Сегодня 06:29
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье
МИР 24 вчера в 21:46
Наука
В Дании бензиновые автомобили увеличили выбросы углекислого газа
За 2019 год в Дании увеличился объем выбросов углекислого газа из-за того, что датчане стали больше приобретать новые автомобили, работающие на бензине, а не на дизеле.
REGNUM вчера в 02:09
Космос
Химик NASA уверен, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне
Политика Сегодня 05:41
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма вчера в 08:17
Единоборства
Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом.
Коммерсантъ 01:35
Происшествия
«Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали»
В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Религия
Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября
Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
Волга-Медиа 00:40
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Общество
Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини
Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини.
Lenta.ru 06:28
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor 11 октября в 19:53
Политика
Путин заявил, что Сирию пора вернуть в Лигу арабских государств
Президент РФ Владимир Путин считает, что настало время вернуть Сирию в "арабскую семью" - Лигу арабских государств (ЛАГ).
ТАСС 06:05
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 11 октября в 16:59
Политика
Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
RT на русском 06:46
Автоспорт
Даниил Квят: На старте возникла проблема
F1news.ru 04:19
Авто
Эксперты установили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели 11 октября в 12:39
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Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01