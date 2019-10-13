Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПутин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет. При этом он отметил, что Россию она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.
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Владимир Путин
Значит, это в результате чего? Целенаправленной работы на важнейших направлениях. Надо отдать должное нашим специалистам, умение определить эти направления, сконцентрировать ресурсы. Это наличие школ и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенции.
— Владимир ПутинРИА Новости 05:51

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