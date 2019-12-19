Политика

Газета.RuГазета.RuПутин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России. По его словам, все решения в данной области приняты и закреплены законом.
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Коммерсантъ06:41

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

Интерфакс06:54
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