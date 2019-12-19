Политика
Газета.RuПутин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России. По его словам, все решения в данной области приняты и закреплены законом.
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Происшествия
Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Политика
ЕС продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Технологии
Изобретена аккумуляторная батарея из морской воды
Специалисты IBM разработали технологию создания нового типа аккумуляторных батарей.
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Культура
«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре
Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Политика
Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
Путин дал совет мигрантам в России
На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Гаджеты
Вот как выглядит iPhone SE 2
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ураганный ветер повалил более 300 деревьев
В Санкт-Петербурге ураган повалил более 300 деревьев. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.
Футбол
В Петербурге ограничат стоимость отелей на время ЧЕ-2020
Цены на проживание в гостиницах Петербурга могут ограничить на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
Футбол
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Наука
Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Авто
Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию
Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.