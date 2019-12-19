Политика

Газета.RuГазета.RuПутин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России. По его словам, все решения в данной области приняты и закреплены законом.
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Путин заявил, что новой пенсионной реформы не готовится

ТАСС07:01

Путин заявил об отсутствии планов проводить новую пенсионную реформу

РБК06:59

«Все решения приняты». Что ждёт пенсионную систему

Life.ru07:43

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

Интерфакс06:54

Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу

RT на русском06:47

Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

РИА Новости06:54

Путин: новая пенсионная реформа не готовится

Коммерсантъ06:41
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Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Коммерсантъ 09:06
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
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Логинов высказался о провальном мужском спринте

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Газета.Ru 10:33
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
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Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
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Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТАСС 11:55
Политика

Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Известия 04:07
Общество

Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Известия 11:03
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

Интерфакс 12:08
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Общество

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Политика

Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство»

Парламент Украины на заседании в четверг, 19 декабря, принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.
Украина.ру 12:13
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Политика

Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину

Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
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Хоккей

Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Lenta.ru 12:08
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
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ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
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«Роснефть» провела кадровые назначения

"В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг, назначение Эрика Лирона - одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения - позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи", - отмечается в сообщении "Роснефти".
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В июне этого года Лидия Федосеева-Шукшина уже оказывалась пациенткой больницы.
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От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
Общество

Путин призвал увеличить базовую ставку оплаты труда врачей

У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая.
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