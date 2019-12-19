Политика
Газета.RuПутин ответил на вопрос о подготовке новой пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности подготовки новой пенсионной реформы в России. По его словам, все решения в данной области приняты и закреплены законом.
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Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Общество
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар
Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Общество
Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»
Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Политика
Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство»
Парламент Украины на заседании в четверг, 19 декабря, принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.
Политика
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
ЕС продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые назначения
"В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг, назначение Эрика Лирона - одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения - позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи", - отмечается в сообщении "Роснефти".
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
В июне этого года Лидия Федосеева-Шукшина уже оказывалась пациенткой больницы.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Общество
Путин призвал увеличить базовую ставку оплаты труда врачей
У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая.