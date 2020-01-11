Если там и есть российские граждане, они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают.

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

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