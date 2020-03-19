Владимир Путин ответил вопросом на вопрос о планах на 2024 год.

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год

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Происшествия Полковников из ФСБ арестовали окончательно Московский гарнизонный военный суд практически одновременно рассмотрел ходатайства СКР о продлении до 24 апреля сроков арестов полковникам Фролову, Черкалину и Васильеву, которые заканчивались 24 марта.

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